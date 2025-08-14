Средняя стоимость бензина в Прикамье выросла на 30 копеек

На прошлой неделе топливо в регионе стало дороже в среднем на 30 копеек — теперь литр бензина обходится жителям в 61 р. 9 коп. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на данные Росстата.

По информации ведомства, АИ-92 прибавил в цене 23 копейки и стал 58,08 руб/л, а АИ-95 подорожал на 35 копеек, до 63,13 руб/л. После этого скачка Пермский край стал одним из лидеров по ценам на топливо в Приволжском федеральном округе, обогнав Нижегородскую область, где литр в среднем стоит 61 руб. 4 коп.

По России средняя цена достигла 61 руб. 44 коп. — плюс 25 копеек за неделю. Дизель в Пермском крае тоже подорожал, но незначительно — до 71 руб. 88 коп. за литр. Единственное топливо, которое почти не изменилось в цене, — АИ-98, сохранивший стоимость на уровне 86 руб. 10 коп.

Ранее стал известен уровень роста стоимости премиального бензина в Татарстане.