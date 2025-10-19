Средняя страховая пенсия составит ₽24 тыс.

Средний размер страховой пенсии в России в настоящее время составляет чуть больше 24 тыс. Об этом доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил РИА Новости .

После завершения переходного периода пенсионной реформы страховые пенсии будут выплачиваться женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет при наличии как минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. С 2014 года действует мораторий на перечисление средств на накопительную часть пенсии. Вся сумма страховых взносов работодателя направляется на страховую пенсию. Возможность распоряжаться накоплениями ограничена, а единовременные выплаты гражданам предоставляются только по решению государства.

Председатель комитета ГД Сергей Гаврилов выступил за упрощение алгоритма получения пенсионных средств, чтобы граждане могли проще распоряжаться накоплениями без сложной бюрократии.

Ранее сообщалось, что пенсионеры могут увеличить выплаты переездом в другой регион.