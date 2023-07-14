Средняя желаемая продолжительность жизни россиян составила почти 90 лет

Согласно результатам опроса, средняя желаемая продолжительность жизни в России составила около 90 лет. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что в прошлом году данный показатель превышал порог 90 лет.

Добавляется, что около 20% опрошенных считают, что желаемый возраст жизни - 75 лет, а примерно треть респондентов – желают переступить вековой юбилей.

Поясняется, что жители РФ хотят прожить дольше, чем сейчас.

Уточняется, что желание прожить больше 90 лет характерно для жителей Тольятти, Пензы и Уфы.