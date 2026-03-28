Срочно к дилерам: эти авто станут главными бестселлерами апреля в 2026

Апрель 2026 года, по прогнозам аналитиков, может ознаменоваться ростом продаж автомобилей в России. Основным драйвером рынка станет появление целого ряда новинок в различных ценовых сегментах, пишет Autonews .

Отечественный производитель АвтоВАЗ открыл прием заказов на Lada Vesta Sport. Модель доступна в кузовах седан и универсал, оснащается 1,8‑литровым двигателем мощностью 147 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Стартовая цена составляет 2 352 000 рублей.

Среди моделей китайских брендов наибольшее внимание привлекает обновленный Haval Jolion. Кроссовер получил модернизированный 1,5‑литровый мотор с отдачей 143 или 150 лошадиных сил, а также новые варианты трансмиссии. Стоимость начинается от 2 049 000 рублей. За аналогичную цену предлагается обновленный Haval M6, отличающийся увеличенным дисплеем мультимедиа, камерой заднего вида и подогревом руля.

В сегменте от 2,3 до 2,4 миллиона рублей представлены сразу несколько моделей. Belgee выводит на рынок кроссовер X50+ по цене от 2 319 990 рублей, а Omoda C5 после обновления подорожала до 2 349 000 рублей, при этом лишившись полноприводной версии. Geely объявила о старте продаж седана Preface с дефорсированным двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил — цена составляет 3 329 990 рублей.