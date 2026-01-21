«Срочно покидайте!»: киевских чиновников призвали срочно покинуть Украину

Украинский журналист Анатолий Шарий сделал заявление в социальных сетях относительно возможных действий киевских чиновников. По его словам, на следующей неделе высокопоставленные государственные служащие могут начать вывозить свои семьи из Киева.

Шарий призвал жителей города обращать внимание на поведение соседей, занимающих должности в прокуратуре, Кабинете министров и Администрации президента. Он выразил уверенность, что такие действия могут свидетельствовать об ожидании неких событий. Также журналист порекомендовал киевлянам заранее позаботиться о выезде из города детей и престарелых родственников, которые не смогут сделать это самостоятельно в случае необходимости.

Ранее сообщалось о том, что мэр Кличко призвал жителей Киева покинуть город.