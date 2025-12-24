Срочно проверьте карту: январская пенсия может прийти уже на этой неделе

В связи с длительными новогодними каникулами в январе 2026 года, часть страховых пенсий и социальных пособий будет выплачена получателям досрочно. Стандартный график выплат с 3 по 25 число каждого месяца будет скорректирован для тех, чья дата получения приходится на первые числа января, пишет КП.

Согласно правилам, установленным Социальным фондом России, выплаты, запланированные на период с 3 по 11 января, будут перечислены досрочно в последние рабочие дни декабря — с 25 по 30 декабря 2025 года. Для выплат, назначенных на 17-18 и 24–25 января, также предусмотрено досрочное перечисление 16 и 23 января соответственно, так как исходные даты приходятся на выходные дни.

Досрочное получение касается примерно половины всех получателей пенсий. Те, кто традиционно получает выплаты с 12 числа месяца, будут получать деньги по стандартному графику без изменений.

Уточнить индивидуальную дату получения пенсии можно несколькими способами: посмотрев историю операций в приложении банка, обратившись в клиентскую службу Социального фонда России или на горячую линию фонда по номеру 8 (800) 100-00-01. Также актуальная информация по региональным графикам публикуется на официальном сайте СФР.

Параллельно с досрочными выплатами с 1 января 2026 года вступит в силу ежегодная индексация страховых пенсий по старости на 7,6%. В результате средний размер такой пенсии увеличится примерно на ₽2 тыс. и достигнет ₽27.1 тыс. в месяц. Повышение коснется всех получателей, включая работающих пенсионеров.

