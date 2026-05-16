Срочно проверьте майские платежки за ЖКХ: присылать будут квитанции нового образца

С мая обслуживающие организации обязаны детально расписывать в платежках расходы на содержание дома и общедомовые нужды, при этом сами тарифы останутся прежними. Об этом пишет Царьград.

В мае текущего года жители российских регионов получат обновленные квитанции на оплату коммунальных услуг. Профильные специалисты подчеркивают, что данные нововведения не повлекут за собой автоматического роста тарифов. Основные изменения коснутся структуры самого документа, который станет более детализированным и прозрачным для собственников недвижимости. Законодательные новшества теперь обязывают управляющие организации максимально подробно раскрывать финансовые сведения, касающиеся содержания и текущего ремонта многоквартирных домов.

Детализация расходов и новые обязательные пункты

Вместо привычной общей графы за содержание жилья коммунальщики будут обязаны расписывать каждую выполненную работу отдельной строкой. В платежках появятся самостоятельные пункты, отражающие затраты на санитарную очистку подъездов, технический осмотр инженерных коммуникаций и благоустройство дворовой территории.

Дополнительно в квитанциях зафиксируют следующие параметры:

Общедомовые нужды. Данные расходы окончательно закрепятся в качестве обособленной позиции. Большинство товариществ собственников жилья предоставляли эту информацию и раньше, однако теперь данное требование стало строго обязательным для всех без исключения обслуживающих компаний.

Показания приборов учета. Итоговые суммы в платежных документах могут незначительно колебаться исключительно из-за разницы в ежемесячном потреблении электричества или воды по индивидуальным счетчикам.

Специалисты рекомендуют гражданам обязательно сохранить апрельские квитанции, чтобы после получения майских бланков детально сопоставить все начисления и проверить управляющие компании на предмет необоснованного завышения стоимости услуг.