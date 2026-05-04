Спортсменки из Подмосковья завоевали серебряные медали международных соревнований по теннису

Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами международного турнира WTA-1000 по теннису. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Андреева (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) завоевала медаль в одиночном разряде среди женщин. На первом месте оказалась спортсменка из Украины, на третьем - теннисистки из Австрии и США.

Андреева и Шнайдер (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) также стали призером в женском парном разряде. Победителями оказались спортсменки из Чехии и США, бронзовыми призерами - тандемы Австрия/Германия и Сербия/Франция.

Соревнования прошли с 21 апреля по 3 мая в Мадриде.

