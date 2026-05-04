«Девушки прыгают в последний вагон»: россияне обсуждают предложение спортсмену на Казанском марафоне

В интернете стремительно распространяется видео, снятое во время одного из спортивных событий в столице Татарстана. На кадрах, попавших в Сеть, запечатлено, как одна из участниц Казанского марафона в районе финишной черты неожиданно выбегает из толпы зрителей и догоняет молодого человека. Россияне активно обсуждают инцидент в социальных сетях и на различных платформах, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, под одобрительные и радостные возгласы собравшихся девушка опустилась перед молодым человеком на одно колено и сделала предложение. Судя по поступающим из социальных сетей сообщениям, молодой человек, к которому обращалась бегунья, ответил согласием.

По данным издания, пользователи соцсетей обсуждают предложение. Многих комментаторов удивляет тот факт, что инициатором предложения стала девушка. Некоторые с юмором отмечают, что у молодого человека была возможность убежать. Другие пользователи критикуют инициативу девушку.

«Дожили!!! Уже девушки прыгают в последний вагон»; «Вроде бы ну, а что такого, но как-то неправильно это. Особенно это колено…» — написали комментаторы.

По информации издания, один из пользователей высказал мнение, что людям не стоит столь пристально обращать внимание на влюбленных, которые вправе самостоятельно принимать решения.

