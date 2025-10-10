«Срочно сообщите код»: как аферисты притворяются сотрудниками ФНС

В России участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщил «Газете.Ru» директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

Целью аферистов является получение доступа к личным кабинетам граждан на государственных интернет-порталах.

Преступники действуют по отработанной схеме: звонят гражданам, сообщают о якобы обнаруженных ошибках в налоговой документации и угрожают блокировкой банковских счетов или уголовным преследованием.

Для создания эффекта срочности они используют методы психологического давления, требуя немедленно сообщить коды подтверждения из SMS-сообщений.

Специалист по кибербезопасности рекомендует гражданам сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. При получении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с налоговой службой через официальные каналы связи.

Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать персональные данные и коды подтверждения посторонним лицам, даже если они представляются государственными служащими.

В случае случайной передачи информации необходимо незамедлительно заблокировать банковские карты и обратиться в правоохранительные органы.

