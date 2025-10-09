МВД предупредило россиян об опасной рассылке

В мессенджере Telegram активизировались мошенники, использующие тему государственных выплат. Злоумышленники рассылают сообщения о единовременной выплате в 43 тыс. руб., чтобы завладеть персональными данными и средствами граждан. Об этом сообщает Lenta.ru.

Правоохранительные органы бьют тревогу из-за новой масштабной рассылки в популярном мессенджере. Мошенники присылают пользователям сообщения от имени несуществующих государственных структур, предлагая получить разовую выплату в размере 43 тыс. руб. По их заверениям, право на деньги имеют практически все россияне, родившиеся в период с 1952 по 2003 год.

Для получения инструкции получателю предлагают перейти по специальной ссылке. В МВД подчеркивают, что это — опасный фишинг. Переход по такому адресу ведет на поддельные сайты, которые запрашивают банковские реквизиты, паспортные данные и коды подтверждения. Вместо обещанных выплат жертвы теряют собственные сбережения.

