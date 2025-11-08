Срочный ввод в строй: едва выздоровевшего Гном Гномыча возвращают на лед

Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскрыла Sport24.ru подробности внезапного недомогания своего 12-летнего сына Александра Плющенко, известного под псевдонимом Гном Гномыч.

Оказалось, что юный фигурист перенес ротавирусную инфекцию, которая не была идентифицирована как конкретный вирус лабораторными анализами. Несмотря на острое состояние, 3 ноября Плющенко-младший вышел на лед в рамках шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, после чего его самочувствие резко ухудшилось — потребовался вызов скорой медицинской помощи.

«Саша уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки», — рассказала Рудковская.

Для скорейшего восстановления спортивной формы к работе с юным фигуристом привлечен олимпийский чемпион Виктор Петренко, который проведет с ним специализированные тренировки в начале недели.

Ранее сообщалось, что сыну Плющенко внезапно стало плохо после ледового шоу в Петербурге.