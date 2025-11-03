Сыну Плющенко внезапно стало плохо после ледового шоу в Петербурге

В Санкт-Петербурге после ледового шоу стало плохо сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Александру. Об этом сообщила его мать в интервью телеканалу РЕН ТВ 3 ноября.

По словам матери, 12-летний мальчик плохо себя чувствовал еще накануне шоу, а к вечеру у него поднялась температура. Сбив жар таблетками, она отправила его обратно на сцену. Однако, едва выйдя на лед, ребенок почувствовал, что температура снова возвращается.

«Он откатал шоу с температурой, но после шоу ему стало резко хуже», – поведала Рудковская.

В итоге родители юного фигуриста были вынуждены обратиться за медицинской помощью, вызвав скорую. На данный момент, по словам Рудковской, состояние Александра улучшилось, так как его температура начала снижаться. Однако врачи продолжают внимательно следить за его самочувствием.

