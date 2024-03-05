Сроки ответа на уточнение модератора изменили на подмосковном портале «Добродел»

На портале «Добродел» изменили сроки ответа на уточнение модератора, теперь ответить ему можно в течение трех календарных дней вместо десяти. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После создания сообщения на «Доброделе», оно поступает к модератору. Иногда нужно уточнить детали, и тогда сотрудник может направить вопросы — они отображаются в личном кабинете», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По словам министра, сообщение автоматически получит статус «Отклонено», если не успеть ответить на него. В этом случае, если проблему не удалось решить, граждане смогут создать новое сообщение и приложить свежие фотографии. Отметим, что правила подачи сообщений на портале размещены здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.