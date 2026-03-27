Срывали до последнего: на схождение Благодатного огня выгонят всех паломников 11 апреля

Православная Пасха в текущем году приходится на 12 апреля, а значит, церемония схождения Благодатного огня намечена на предшествующий день, 11 апреля. Однако сложная обстановка в регионе вносит коррективы в планы.

С конца февраля храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт для посещения паломниками. Ситуация обострилась в марте, когда на территорию храмового комплекса упали фрагменты ракеты. К счастью, тогда инцидент не привел к серьезным разрушениям.

Иерусалимский патриарх Феофил III сообщил, что церемония может пройти при пустых стенах. Если ограничительные меры сохранятся, то торжество организуют в закрытом режиме. Основные действия развернутся в Кувуклии, а наблюдать за происходящим верующие со всего мира смогут через интернет-трансляции.

Что касается иностранных делегаций, то, по предварительным данным, священный огонь они смогут получить непосредственно в аэропорту. Как отметил религиовед Евгений Игнатенко, даже при таком сценарии событий, либо в случае, если огонь не сойдет, духовная суть самого праздника Пасхи от этого не утрачивается.