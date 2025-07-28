Sсеneweb: французский актер Жан-Поль Дюбуа умер в возрасте 74-х лет

В возрасте 74 лет ушёл из жизни знаменитый французский актер Жан-Поль Дюбуа, об этом стало известно из сообщения французского новостного портала Sceneweb.

Причина кончины Жан-Поля Дюбуа остается пока неизвестной.

«Умер актер Жан-Поль Дюбуа. Он оставил свой след в театре в 1970-х и 1980-х годах, исполнив главные роли под руководством Жана-Луи Барро, Филиппа Адриана и Дидье Безаше», — говорится в публикации.

Жан-Поль Дюбуа — актёр, на счету которого более 65 киноработ и телепроектов. В его фильмографии значатся такие фильмы, как «Видок», «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть» и «Жизнь и больше ничего».

В 2003 году на экраны вышел фильм «Фанфан Тюльпан», в котором Дюбуа сыграл одну из главных ролей вместе с Венсаном Пересом и Пенелопой Круз. Эта картина стала одной из самых известных работ актера.

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