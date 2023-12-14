США могут начать выдворять мигрантов из приграничной зоны по упрощенной схеме

О том, что в Белом доме прошли соответствующие переговоры по выработке необходимого решения, рассказало издание The Washington Post. Оно сослалось на данные, полученные от сенаторов, причастных к обсуждению темы. Пока достигнуто соглашение, по которому в отдельные дни на южной границе будет задействован особый режим. Во время его включения всех иммигрантов будут выдворять назад без проверки права на предоставление им убежища.

Пока идут споры между республиканцами и демократами, при каких условиях будет вводиться такой особый режим. По мнению республиканцев, его надо запускать уже при попытке пересечения границы 3 тысячами человек в сутки. Демократы считают, что квота должна составлять не менее 5 тысяч.