США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов

Общество

Фото: [Unsplash.com]

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме, данный вопрос уже решен окончательно.

Как отмечает новостное агентства, ВСУ передадут новую партию боеприпасов для ЗРК Patriot, ПТРК Javelin, управляемые ракеты GMLRS, а также средства для разминирования. Последнее, учитывая захлебнувшееся украинское контрнаступление, сейчас очень актуально, поясняют журналисты.

«Вашингтон признал, что из-за ошибки была неверно рассчитана стоимость части переданных Вооруженным силам Украины вооружений. Она была завышена приблизительно на $6,2 млрд, отмечает агентство. Теперь Белый дом приступает к передаче Киеву вооружения именно на указанную сумму», - отмечается в материале.

Ранее начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш проинформировал об скорой отправке Вашингтоном Киеву первой партии американских танков Abrams. Украинцы получат боевые машины, предположительно, не ранее осени нынешнего года.

Актуально