США намерены выделить Украине новый пакет военной помощи на 200 млн долларов

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме, данный вопрос уже решен окончательно.

Как отмечает новостное агентства, ВСУ передадут новую партию боеприпасов для ЗРК Patriot, ПТРК Javelin, управляемые ракеты GMLRS, а также средства для разминирования. Последнее, учитывая захлебнувшееся украинское контрнаступление, сейчас очень актуально, поясняют журналисты.

«Вашингтон признал, что из-за ошибки была неверно рассчитана стоимость части переданных Вооруженным силам Украины вооружений. Она была завышена приблизительно на $6,2 млрд, отмечает агентство. Теперь Белый дом приступает к передаче Киеву вооружения именно на указанную сумму», - отмечается в материале.

Ранее начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш проинформировал об скорой отправке Вашингтоном Киеву первой партии американских танков Abrams. Украинцы получат боевые машины, предположительно, не ранее осени нынешнего года.