США откажутся от бумажных соломинок

Госструктурам США запретят закупать бумажные соломинки. Им на смену снова придут пластиковые трубочки. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Свое решение он объяснил тем, что бумажные соломинки не практичны в использовании.

«Эти штуки не работают. Миллион раз их использовал. Иногда они ломаются, взрываются, если что-то горячее, они недолго протянут, иногда минуты, иногда секунды. Это смехотворная ситуация. Мы возвращаемся к пластиковым трубочкам», — сказал Трамп в Белом доме.

Он также поспешил развеять возможные претензии экоактивистов, заявив, что вряд ли пластик плохо повлияет на акул.

Ранее Трамп назвал расходы на образование при Байдене неоправданными.