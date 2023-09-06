США предупредили Россию о визите госсекретаря в Киев – СМИ

Власти США сообщили России о намерении госсекретаря посетить Киев. Об этом рассказало РИА Новости .

Госсекретарь Америки Энтони Блинкен посетил Киев, визит должен продлиться два дня. По некоторым данным, представителя США интересует, куда киевские власти вложили средства американских налогоплательщиков.

При этом изначально Вашингтон заявлял, что не считает нужным отчитываться перед Россией о своих планах и визитах на Украину. Но в итоге, по данным СМИ, США все же сообщили российским властям о намерении госсекретаря посетить украинскую столицу.