США приостановили гранты для Гарварда на фоне антисемитизма

Министерство образования США приняло решение об отмене финансирования Гарвардского университета на общую сумму $2,2 млрд, сообщила пресс-служба ведомства.

В официальном заявлении говорится, что специальное подразделение, занимающееся борьбой с антисемитизмом, приняло решение о приостановке выделения средств Гарварду, включающих многолетние гранты на $2,2 млрд и многолетние контракты на $60 млн.

В февральской публикации The Wall Street Journal сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность реорганизации Министерства образования с передачей его полномочий другим государственным структурам.

Ранее сообщалось, что в суд США подан иск против Трампа из-за закрытия им Министерства образования.