США приостановили гранты для Гарварда на фоне антисемитизма
Минобразования США отменило финансирование Гарварда на $2,2 млрд
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Министерство образования США приняло решение об отмене финансирования Гарвардского университета на общую сумму $2,2 млрд, сообщила пресс-служба ведомства.
В официальном заявлении говорится, что специальное подразделение, занимающееся борьбой с антисемитизмом, приняло решение о приостановке выделения средств Гарварду, включающих многолетние гранты на $2,2 млрд и многолетние контракты на $60 млн.
В февральской публикации The Wall Street Journal сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность реорганизации Министерства образования с передачей его полномочий другим государственным структурам.
Ранее сообщалось, что в суд США подан иск против Трампа из-за закрытия им Министерства образования.