США угрожает землетрясение магнитудой 9 баллов, которое вызовет 30-метровое цунами

На западном побережье США есть вероятность возникновения сильного землетрясения, сила которого может достигать девяти баллов. По мнению экспертов, это может привести к возникновению разрушительного цунами, пишет британская Daily Mail.

По информации, полученной от исследователей, эти заключения были сделаны в связи с активностью подводного разлома длиной 970 километров, который пролегает от канадских земель до побережья Калифорнии.

В процессе работы эксперты провели подробное картирование морского дна и выявили четыре области разломов, в которых наблюдается существенное накопление напряжения между тектоническими плитами.

По мнению ученых, если такое произойдёт, высота волны может составить около 30 метров. Это приведет к серьезным разрушениям в прибрежных зонах Северного Орегона, штата Вашингтон и на юге Британской Колумбии.

«Экономический ущерб будет колоссальным, а число жертв — исчисляться тысячами», — пишут авторы материала.

По их прогнозам, даже регионы, расположенные вдали от морских берегов, столкнутся с последствиями загрязнения воды и химических выбросов, добавляет DM.