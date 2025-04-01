США утвердили передачу британского архипелага Чагос Маврикию

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил соглашение между Британией и Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос. О свершившемся факте сообщила газета The Daily Telegraph.

Подобный вывод был сделан изданием на основе слов представителя канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера, который заявил о том, что все пункты договоренности находятся на последнем этапе согласования.

По словам собеседника, в настоящее время ведется работа с правительством Маврикия, дабы финализировать договоренность и поставить подписи в соглашении. Он также сообщил, что после обсуждения данного вопроса со Штатами теперь он касается исключительно Британии и правительства островного государства. Договоренность о передаче Маврикию Чагоса до этого была утверждена администрацией главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Когда к власти пришел Трамп, он потребовал еще раз изучить влияние соглашения на интересы США.

Чагос был в составе британской колонии Маврикий, а в 1965 году архипелаг получил статус отдельной административной единицы. Три года спустя Маврикий стал независимым, однако Чагос все равно остался у британцев. В 1966 году США взяли в аренду остров Диего-Гарсия, где затем возвели авиационную базу.

В 2024 году британское правительство достигло соглашения с Маврикием, которое предусматривает передачу ему архипелага Чагос. Из договоренности следует, что американо-британская военная база на острове Диего-Гарсия точно должна существовать в последующие 99 лет.

Ранее Трамп заявил о том, что на 100% уверен в американском будущем Гренландии.