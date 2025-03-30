Трамп: Гренландия будет американской, 100%

В беседе с представителями телеканала NBC в субботу, 29 марта, президент Дональд Трамп выразил твёрдую уверенность в успешном осуществлении своего плана по интеграции Гренландии в состав Соединенных Штатов.

Как известно, с декабря президент США Дональд Трамп заявляет о желании присоединить Гренландию к своей стране. Однако ни одна политическая сила на острове и подавляющее большинство жителей не поддерживают эту идею. Происходящее вызывает резкую реакцию со стороны правительства Дании, которая много веков владеет этой территорией.

«Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — завил Трамп.

Ранее сообщалось, что на космической базе Штатов Питуффик в Гренландии совершил посадку самолет американской делегации, в составе которой вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс. В ходе поездки политик заявил, что остров может объявить о независимости и присоединиться к США.