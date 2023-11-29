США уже под ударом: появится ли в России неизвестное науке заболевание, опасное для собак

Уже в 12 штатах США заметили новую бактериальную инфекцию, которая вызывает острую пневмонию у собак и не поддается лечению антибиотиками, сообщает научный портал phys.org. Ситуация напоминает то, как возникла пандемия коронавируса Covid-19 среди людей.

Ветеринарный врач Юлия Бубликова рассказала нам, насколько опасной может неизвестная науке бактерия. По ее словам, собаки навряд ли повторят судьбу человека.

«К счастью, это бактериальное заболевание зафиксировано не в России. Масштаб эпизоотии оно вряд ли примет, так как собаки все же не так тесно общаются, а их популяция не так велика. К тому же, уже существуют предположения, что существует специфическое лечение препаратом доксициклин. Напомню, тот же Covid-19 лечат лишь симптоматически», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Риск завоза бактерии в Россию, добавила специалист, скорее всего, минимален. Однако нельзя исключать возможность попадания болезни в страну на обуви, одежде, чемоданах и т.д. Исследований, подтверждающих или опровергающих это, пока нет.

«Профилактика сводится к уменьшению контактов с другими собаками. Также не стоит посещать выставки в эндемичных регионах. А вот совсем не выпускать питомцев на улицу нельзя. Большинству собак все же нужны прогулки для справления естественной нужды», — заключила Бубликова.

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