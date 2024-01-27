США в шаге от войны: Трамп призвал республиканские штаты восстать и направить силы в Техас
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45-й президент США Дональд Трамп обратился к республиканским штатам, призвав из руководство послать войска Нацгвардии в Техас, который задыхается от засилья нелегалов, пишет Newsweek.
Миллиардер призвал всех неравнодушных помочь властям Техаса дать отпор полчищам мигрантов, скопившихся на границе США с Мексикой и, по всей видимости, если придется, и федеральным силам.
Трампа поддержал уже губернатор Оклахомы Кевин Ститт, который заявил, что три южных штата уже готовы развернуть свои подразделения Нацгвардии на территории Техаса.
В свою очередь губернатор Техаса Эбботт заявил, что власти штата готовы к потенциальному конфликту с федеральными властями США. Причиной конфликта стал самовольный демонтаж мигрантами заграждений вдоль границы с Мексикой, на что в Вашингтоне смотрят сквозь пальцы.
«В случае, если это маловероятное событие действительно произойдет, мы готовы пойти на то, чем мы занимались в течение последнего месяца, а именно возводить эти барьеры», - сказал Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону.