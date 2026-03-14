Стабилизаторы бессильны: жители Одессы шесть недель сидят без благ цивилизации

В одном из районов Одессы уже полтора месяца наблюдаются серьезные проблемы с подачей электроэнергии. Местные жители сообщают о критически низком напряжении в сети, которое не позволяет подключать бытовые приборы, и отсутствии полноценного электроснабжения на протяжении шести недель.

Жители Одессы заявляют о затяжных проблемах с электричеством, которые длятся уже шесть недель. Ситуация затронула дома, расположенные на улице Сегедской. Горожане сообщают, что напряжение в сети падает до критических 180 В, что делает невозможным использование бытовой техники.

Один из местных жителей рассказал в соцсетях, что полноценного света в домах нет уже полтора месяца. Попытки восстановить подачу электроэнергии не увенчались успехом. Из-за низких показателей напряжения стабилизаторы отключают технику, чтобы предотвратить ее поломку, поэтому люди предпочитают держать приборы обесточенными.

Аналогичные трудности с электроснабжением ранее фиксировались и на соседних улицах, например на Армейской. Автор публикации поинтересовалась у других горожан, есть ли в Одессе районы, которые также находятся в полном блэкауте на протяжении полутора месяцев.