Стадион, детские площадки, дороги: что еще обновят в Павловском Посаде весной

По жалобам жителей были обозначены проблемные адреса, где нужно срочно отвести воду: в Павловском Посаде — улица Рабочая (Березки Парк) и 1‑я Пушкинская (дома 4, 5, 11), в Электрогорске — улица Пушкина, дом 25 (лужа у входа в дом, где живет пенсионер). Поручено оперативно выехать на места, зафиксировать ситуацию и принять меры.

В селе Рахманово устраняют прорыв канализации. Мособлводоканал в тот же день должен был установить станции перекачки, затем приступить к откачке воды и земляным работам, чтобы найти место утечки на коллекторе. Трубопровод находится на балансе Электростальского филиала, последний раз его ремонтировали в 2014–2015 годах.

Глава округа также поручил составить график ямочного ремонта дорог с конкретными адресами и сроками. Кроме того, запущено обновление детских площадок и малых архитектурных форм: нужно подготовить материалы для их покраски и определить сроки работ.

Отдельно обсудили ситуацию с домом 63 на улице Ленина в Электрогорске, где на прошлой неделе загорелась кровля. Уже восстановили водоснабжение и отопление, в ближайшее время решат вопросы с газом и электричеством, идет обустройство временной кровли.

Помимо этого, возобновляются работы по капремонту стадиона «Филимоновский». Семенов поручил жестко контролировать график. Также Мострансавто попросили обновить расписание на остановках округа — оно должно быть доступно пассажирам.