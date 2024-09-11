Стадион Лучинского филиала Первомайской школы теперь доступен и для жителей

Жители села Лучинское в городском округе Истра могут теперь посещать школьный стадион Лучинского филиала Первомайской школы в рамках программы «Открытый стадион».

Учитель физкультуры Александр Лаврентьев рассказывает, что здесь можно кататься на велосипедах, пользоваться для бега беговыми дорожками, заниматься на тренажерах, играть в волейбол. И, конечно, здесь хорошая футбольная площадка.

«Стадион доступен с 6 утра до 22 часов. Посетители не должны мешать учебному процессу, мусорить, использовать оборудование не по назначению. Дети до 7 лет посещают стадион только с родителями. Ждем любителей спорта у себя на хорошей площадке!», — пригласил всех желающих педагог.

Отмечается, что для жителей уже сделали отдельный вход, а также отличное освещение, чтобы можно было заниматься даже в темное время суток. В ближайшее время также обещают сделать отдельное ограждение для стадиона.