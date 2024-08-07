Стадион школы № 1 в Дубне сдадут в эксплуатацию на месяц раньше срока

Строительство стадиона школы № 1, расположенной в городском округе Дубна, будет завершено к началу учебного года.

Инициатором проекта выступил глава городского округа Максим Тихомиров, который ежедневно проверяет ход строительных работ. Погодные условия позволяли выполнять строительные работы, что привело к опережению графика. На школьном стадионе уже выложено твердое покрытие. На территорию строительного объекта привезли все необходимые материалы для дальнейшей работы.

«Мы предполагали, что этот объект сделаем к 1 октября. Но в сентябре он точно будет в полном объеме сдан. Сейчас заканчиваются все основные подготовительные работы, уложен черновой асфальт под беговые дорожки, привезена резина — крошка, клей. Также завезли уже искусственное покрытие, газоны, и с завтрашнего дня подрядчик начинает подготовкой футбольного поля», — рассказал о ходе работ глава Дубны Максим Тихомиров.

Параллельно ремонтные работы выполняют непосредственно в здании школы. Проект реализован в рамках президентской программы. Ремонт в здании находится на финальной стадии: строители выполняют чистовую отделку и устанавливают двери. Основной объем работ уже сделан. Рабочие также занимаются благоустройством пришкольной территории.

В ближайшие дни на строительный объект приедет дополнительная бригада из ста человек. Обустройство крыльца завершается. Специалисты приступят к благоустройству территории.

Объем и темп работ свидетельствует о том, что ученики первой школы встретят день знаний в здании родного и обновленного учреждения.