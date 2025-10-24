Стафилококк подстерегает в обычных десертах и сметане

Фото: [ КФХ «Горыгород» в Наро-Фоминском г. о./Медиасток.рф ]

Инфекционист Владислав Жемчугов рассказал, что стафилококк чаще всего размножается в белковых продуктах, включая яйца, сметану и кремовые десерты. Основной источник риска — нарушение технологических процессов и условий хранения. В Калининграде за неделю 14 школьников обратились за помощью после посещения кафе с нарушениями санитарных норм, сообщает Газета.ру со ссылкой на RT.

Стафилококк активно размножается в продуктах с высоким содержанием белка, таких как яйца, сметана, кремовые торты и пирожные. Опасность представляет токсин, который бактерия вырабатывает в процессе роста.

Главной причиной заражения специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал нарушение технологических процессов при приготовлении пищи. Промышленное производство требует строгого соблюдения регламентов на всех этапах.

Для снижения риска эксперты рекомендуют проверять сроки годности продуктов и условия их хранения.

