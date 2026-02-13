Стахановское озеро к юбилею Электрогорска: что появится у водоема уже к маю

Глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов 11 февраля провел объезд территорий Электрогорска. Одной из ключевых точек маршрута стало Стахановское озеро — там активно ведется обустройство.

Несмотря на снежную зиму и ожидаемый весенний разлив озера, работы не приостанавливают. Строители уже выполнили демонтажные мероприятия и сейчас создают защитную насыпь — она поможет избежать подтоплений. По словам Семенова, завершить обустройство территории планируют к 30 мая — эта дата приурочена к празднованию 80‑летия Электрогорска.

В ходе объезда также обсудили практические вопросы: расширение проходов и вывоз снега — чтобы жителям было удобно добираться до любимых мест отдыха.

Кроме того, в городском парке начали готовиться к смене сезонного оформления: в ближайшие выходные демонтируют новогодние украшения. А 22 февраля, в воскресенье, там же пройдут масленичные гулянья — с блинами и традиционными развлечениями.

Завершился объезд осмотром катка на стадионе им. Классона. Глава округа отметил хорошее состояние льда и популярность площадки у горожан.