Стая бездомных собак чуть не загрызла 9-летнюю девочку в Татарстане

В Татарстане девятилетняя девочка пострадала от нападения стаи бездомных собак. Об этом 28 ноября проинформировал в своем Телеграм-канале глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев.

По информации, предоставленной Афанасьевым, девочка подверглась нападению стаи бродячих собак на автобусной остановке "Молодежный", расположенной неподалеку от населенного пункта Васильево.

«Девочка доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу и сейчас находится под присмотром медиков», – написал он.

Афанасьев отметил, что группа бродячих собак была регулярно подкармливаема одним из работников соседнего СНТ. На место инцидента была направлена служба по отлову, и правоохранительные органы также занимаются расследованием ситуации.

Муниципальные власти окажут всю необходимую помощь семье пострадавшего ребенка.