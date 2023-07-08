Стая украинских дронов атаковала нефтехранилище в Воронежской области

Как передает Baza, инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июля. Сообщается,. что первый дрон был найден сбитым около 23 часов на территории воронежского цеха компании «Роснефть».

Спустя семь минут был сбит и второй БПЛА. Это произошло в нескольких километрах от аэродрома «Балтимор».

Не прошло и часа, как в поселке Софьино Новоусманского района был обнаружен и ликвидировал третий украинский беспилотник, пытавшийся атаковать производственно-диспетчерскую станцию «Воронеж», и рухнувший на один из нефтяных резервуаров.

Как сообщается в соцсетях, пострадавших и разрушений в результате ат аки дронов не зафиксировано. Информации от официальных источников по поводу произошедшего в воронежской области пока не поступало.