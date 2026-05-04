Стакан теплой воды и кое-что еще: как заставить ленивый кишечник проснуться за 5 минут

Ведущие гастроэнтерологи поделились доступными методами стимуляции кишечника, среди которых лидируют правильный питьевой режим, кофеин и употребление фруктов с кожурой. Об этом пишет Лента.ру.

Роль напитков в стимуляции пищеварения

Гастроэнтерологи Суприя Рао и Неха Матур подчеркивают, что борьба с застойными явлениями в кишечнике начинается с правильной гидратации. Дефицит воды является основной причиной затруднений, поэтому врачи советуют начинать день со стакана теплой воды. В качестве дополнительного стимулятора специалисты рекомендуют кофе. Доктор Матур пояснила, что кофеин физиологически активизирует перистальтику, помогая организму запустить процесс естественного очищения.

Рацион питания и польза клетчатки

Для нормализации работы ЖКТ эксперты советуют обратить внимание на продукты, богатые пищевыми волокнами. Доктор Рао выделила киви как один из лучших продуктов для этой цели, отметив, что плоды эффективнее всего работают при употреблении вместе с кожурой из-за высокой концентрации клетчатки. Также в список обязательных продуктов вошли свежие ягоды, овощи, орехи, отруби и каши из цельного зерна. Однако медики предупреждают, что клетчатка дает результат только при условии употребления достаточного объема жидкости.

Физическая активность и анатомические нюансы

Помимо диеты, важную роль играет образ жизни и даже положение тела. Регулярные прогулки способствуют ускорению моторики, а правильная поза при посещении туалета значительно облегчает процесс. Врачи рекомендуют использовать небольшую подставку для ног, чтобы колени находились выше уровня бедер. Такая позиция считается анатомически оптимальной и помогает кишечнику работать без лишнего напряжения.