Стал известен топ вопросов Путину от жителей Тюмени

Стали известны самые популярные вопросы президенту на прямую линию из Тюмени. Итоги подвели в прямом эфире, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Жители Тюмени и области чаще всего задавали вопросы Владимиру Путину о росте цен и медицине. Немало обращений было и по поводу поиска военных, пропавших при исполнении долга на СВО. Волнующими для тюменцев стали темы инфраструктуры, ЖКХ и земельных отношений.

А вот население соседнего региона, ХМАО, расспрашивали главу государства про наболевшие вопросы про аварийное жилье, уровень заработной платы, медицину, льготы и многое другое.

Напомним, прямая линия с Путиным прошла 19 декабря. Ее традиционно совместили с пресс-конференцией. Много вопросов было задано на тему здравоохранения, семейных выплат, ипотеки, а также актуальной политической повестки.

Ранее сообщалось, что многодетная россиянка удивилась реакцией властей на обращение к Путину.