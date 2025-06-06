Стала известна дата прощания с сооснователем группы «Аквариум» Гуницким

Церемония прощания с умершим журналистом и сооснователем рок-группы «Аквариум» Анатолием Гуницким пройдет в Санкт-Петербурге 11 июня. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное другом покойного, композитором и музыкантом Юрием Касьяником. По его словам, умерший будет кремирован в крематории, который находится на Шафировском проспекте.

«11:45 мск, 11-го числа. Открыто для всех», — указал он журналистам.

Ранее уже сообщалось, что сооснователь «Аквариума» Анатолий Джордж Гуницкий умер после долгой борьбы с болезнью. Он стоял у истоков популярной группы, писал тексты песен, занимался драматургией и журналистикой, а его влияние на формирование легендарного коллектива трудно переоценить. Уход Джорджа назвали потерей не только для коллег по сцене, но и для всей российской рок-культуры.