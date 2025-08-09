Стала известна предварительная дата прощания с актером Иваном Краско
РИАН: церемония прощания с Иваном Краско пройдет 13 августа
Фото: [pxhere.com]
Прощание с Иваном Краско, народным артистом Российской Федерации, который ушёл из жизни незадолго до своего 95-летия, состоится, по предварительной информации, в среду, 13 августа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал источник, близкий к артисту.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, близкий друг Ивана Краско, в субботу сообщил о смерти артиста, которому 23 сентября исполнилось бы 95 лет.
«Скорее всего, в среду, точную информацию позже сообщит театр (театр имени Комиссаржевской, где служил Краско – прим. ред.)», – поведал собеседник агентства.
Ранее в театре Комиссаржевской рассказали о последних днях жизни артиста Ивана Краско.