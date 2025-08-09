Стала известна предварительная дата прощания с актером Иваном Краско

Прощание с Иваном Краско, народным артистом Российской Федерации, который ушёл из жизни незадолго до своего 95-летия, состоится, по предварительной информации, в среду, 13 августа. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал источник, близкий к артисту.