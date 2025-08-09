В театре Комиссаржевской рассказали о днях жизни Ивана Краско перед кончиной
Фото: [соцсети]
Ушел из жизни Иван Краско, народный артист Российской Федерации. Причина смерти — тяжелая и продолжительная болезнь, сообщили в пресс-службе Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.
Там уточнили, что все последние дни перед смертью Краско продолжал бороться с чередой недугов. Однако болезнь оказалась сильнее 94-летнего артиста. Актер умер в одной из больниц Петербурга.
«На 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался Иван Иванович Краско», – указано в заявлении театра.
О дате, времени и месте прощания с Иваном Краско будет сообщено позже, добавили в пресс-службе театра.
