Стала известна причина изъятия автомобильных номеров серии «ЕКХ»

Названа причина, по которой у автовладельцев массово изымают автомобильные номера серии «ЕКХ». Как пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на разъяснения ГУ ОБДД, основная цель такого шага — защита сотрудников силовых структур от возможной компрометации.

Машины с такими номерными знаками исторически ассоциируются со спецслужбами и высокопоставленными чиновниками. Из-за этого к ним проявляют повышенное внимание, в том числе со стороны иностранных разведок и недоброжелателей. Изъятие номеров из гражданского оборота должно минимизировать эти риски.

Ярким примером стал случай в Нижнем Новгороде, где жителю отказали в возврате изъятого номера «ЕКХ». В официальном ответе ГИБДД сослалось на внутреннее распоряжение, а также на Федеральные законы № 144 («Об оперативно-розыскной деятельности») и № 57 («О государственной охране»).

Кроме соображений безопасности, эта мера направлена на пресечение нарушений ПДД. По логике регулятора, некоторые водители, получившие такие номера, начинают чувствовать себя неприкосновенными и создают на дороге мнимый «привилегированный статус».

История этой серии началась в 1996 году, когда она была введена для служебного транспорта ФСО, ФСБ и ряда государственных учреждений. Со временем эти номера стали доступны и обычным автовладельцам, но сохранили в народе репутацию «Еду Как Хочу» или «Единое Кремлевское Хозяйство».

Сейчас ГИБДД уже не регистрирует номера «ЕКХ» при переоформлении автомобилей, идет процесс их полного вывода из гражданского оборота.

Ранее сообщалось, что с 9 января автовладельцам начали выписывать штрафы за неправильную тонировку.