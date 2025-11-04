Стала известна причина смерти телеведущего Юрия Николаева

Телеведущий Юрий Николаев скончался во вторник, 4 ноября, в результате тяжелого заболевания легких. Об этом передает Телеграм-канал Shot.

По информации из источника, известный российский актер был заядлым курильщиком. Несколько лет назад у него врачи обнаружили рак легких.

Кроме того, в 2024 году шоумен тяжело переболел коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский телеведущий Юрий Николаев скончался. Ему было 76 лет. За несколько часов до своей кончины его срочно госпитализировали в одну из больниц Москвы.