Стала известна стоимость новогодних путевок в Египет

Стоимость путевок в Египет на ближайшие новогодние каникулы в среднем выросла на 20% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что удорожание ожидалось выше реального, примерно в полтора раза.

Добавляется, что этого не произошло из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за нападения акул на отдыхающих.

Уточняется, что это послужило наличию больших скидок на проживание в отелях.