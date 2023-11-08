Стала известна стоимость новогодних путевок в Египет
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Стоимость путевок в Египет на ближайшие новогодние каникулы в среднем выросла на 20% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что удорожание ожидалось выше реального, примерно в полтора раза.
Добавляется, что этого не произошло из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, а также из-за нападения акул на отдыхающих.
Уточняется, что это послужило наличию больших скидок на проживание в отелях.