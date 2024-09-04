Стала известна возможная причина массового отравления шаурмой в Карелии

В городе Сегеже в Карелии один торговый павильон отравил шаурмой сразу 39 человек, включая 24 несовершеннолетних. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на заявление Роспотребнадзора, одну и ту же бактерию обнаружили как минимум у троих пострадавших.

Пациенты младше 17 лет и взрослые жители Сегеже находятся в состоянии средней степени тяжести. Все они попали в больницу с признаками отравления, наступившего после употребления шаурмы из одной торговой точки. Хозяина собираются привлечь к ответственности, было возбуждено уголовное дело.

Специалисты Роспотребнадзора взяли анализы у пострадавших и их ближайшего окружения. Пробы, смывы, еду и другие детали проверят в ходе лабораторного анализа.

Ранее сообщалось об отравлении в Баксане. После проверки было возбуждено уголовное дело. Под госпитализацию попали три десятка человек.