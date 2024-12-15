Стали известны города РФ с лучшими отелями

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Калининград оказался в списке городов РФ с лучшими отелями. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что средний бал отелей в указанном городе составил 9,29 из 10, вторую строчку в рейтинге занял Эсто-Садок, отели которого получили оценку 9,15, а замыкает тройку Зеленоградск с 9,10. Также в десятку городов с лучшими отелями вошли Смоленск, Псков, Ижевск, Великий Новгород и другие.

Отмечается, что в плане зарубежных гостиниц наибольшее число отличных гостиниц расположены в Самарканде, Тбилиси, Белграде, а также Ереване, Ташкенте, Батуми и Минске.

Ранее эксперт Баранов спрогнозировал рост стоимости аренды столичных квартир в Новый год в два раза.