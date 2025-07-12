Стали известны наиболее популярные имена новорожденных в Рязани в июне
Самыми популярными именами новорожденных в Рязани стали Василиса и Дмитрий
Фото: [Медиасток.рф]
В июне в Рязанском перинатальном центре родились 79 малышей: 47 мальчиков и 32 девочки. Об этом сообщает издание 7info.
Среди девочек самым популярным именем стала Василиса. На втором месте — Полина.
Среди редких женских имен родители выбрали Агату, Акилину, Теону и Ярославу. Одну из девочек назвали Еленой.
Среди мальчиков лидером по популярности в июне стал Дмитрий. Второе место поделили Ярослав, Артем и Егор.
Среди редких мужских имен встречались Родион и Рафаэль. Одного из мальчиков назвали Леонидом.
Ранее сообщалось, что под давлением тюменцев родители близнецов изменили имена для сыновей.