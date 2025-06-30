Под давлением тюменцев родители близнецов изменили имена для сыновей

Пользователи соцсетей предполагают, что родители из Тюмени изменили имена своих сыновей из-за давления горожан, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, у семейной пары из Тюменской области в начале июня родились близнецы. Молодые родители активно делятся своей жизнью с подписчиками. Они рассказали, что сыновей назвали Наруто и Боруто. Новость стала одной из обсуждаемых в соцсетях. Многие россияне негативно оценили креатив родителей. Мама близнецов позже проинформировала аудиторию, что сыновьям дали другие имена — Борис и Николай.

По данным издания, девушка предоставила фото свидетельств о рождении, опубликованное в телеграм-канале «ЧС Тюмень». Пользователи уверены, что родители решили выбрать другие имена из-за негативной реакции россиян. Одна из подписчиц отметила, что отец детей — 20-летний поклонник манги.

«Да как детям с этими редкими именами жить в обществе? Они будут выделяться», — высказала мнение подписчица, которая поддержала смену имен.

По данным издания, тюменские родители иногда выбирают непривычные имена. Так, в 2025 году в регионе зарегистрировали рождение Фрейи, Севды, Ильмиры, Абдурахима, Фидана и Соломона. Однако некоторые россияне предпочитают называть детей более традиционными именами. Популярностью пользуются следующие: Александр и Михаил, София и Анна.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработают для россиян список, какими именами разрешено называть детей.