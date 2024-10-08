Стали известны наиболее популярные имена новорожденных в Рязанской области в сентябре

В прошедшем месяце в Рязанской области родились более 500 детей, из которых почти 260 девочек и свыше 250 мальчиков. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Главное управление ЗАГС.

Уточняется, что среди девочек наиболее популярными именами стали Вероника, София, Анна, Дарья, среди мальчиков – Михаил, Александр, Матвей и Дмитрий.

Отмечается, что среди необычных имен были Мира, Наталия, Олеся, Макар, Иннокентий и Серафим.

Ранее сообщалось, что почти 470 девочек с именем София родились в Нижегородской области с начала года.