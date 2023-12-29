Стали известны подробности смертельного ДТП с главой Минздрава Башкирии

ДТП в Башкирии произошло днем 29 декабря. Столкнулись сразу четыре автомобиля: Lada Largus, Lada Granta, Toyota Camry и Toyota Corolla. В одной из иномарок находился глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Известно, что на участке дороги погиб 57-летний водитель Lada Largus, а также женщина из той же машины. Ей было 69 лет. Они скончались еще до приезда скорой помощи.

Айрат Рахматуллин попал в ДТП, когда возвращался из рабочей поездки. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети, министр и его помощник получили травмы и обратились в больницу.

На месте работают оперативные службы. Пока обстоятельства произошедшего уточняются.