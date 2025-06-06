Стали известны способы бесплатно охладиться в жаркую погоду в городе

По словам эксперта Александра Патешмана, в условиях города переносить жару и духоту бывает тяжело, поскольку регулярно хочется охладиться, однако даже в столице сделать это можно почти бесплатно. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что прежде всего необходимо перестроить свои привычки. Если раньше человек бегал днем, то сейчас стоит сместить это либо на раннее утро, либо на вечер. В случае прогулок в Москве или Санкт-Петербурге лучше пользоваться не наземным транспортом, а метрополитеном, поскольку там прохладнее.

По мнению эксперта, стоит всегда иметь при себе пустую бутылку, поскольку есть бесплатные фонтанчики, всегда можно налить воды. В кафе также можно попросить бесплатную воду.

Он отметил, что следует воспользоваться возможностью бесплатных посещений фитнес-клубов по приглашению друзей или в рамках ознакомительных акций с целью охладиться в бассейне. Также можно заходить в торговые центры, оборудованные кондиционерами, чтобы передохнуть от жары. Помимо этого, по возможности не проводить отпуск в городе летом, а стараться либо уезжать отдыхать, либо проводить время на работе, где жара переносится легче.

Ранее сомнолог Калинкин назвал способы уснуть в жару при отсутствии кондиционера.