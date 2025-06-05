Сомнолог Калинкин назвал способы уснуть в жару при отсутствии кондиционера

Вместе с долгожданным летом пришла и жара. В этом году метеорологическое лето наступило точно в срок, тем не менее повышение температурного режима может оказать медвежью услугу. Сомнолог Александр Калинкин рассказал, как спастись от летнего зноя в помещении. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, не только жара, а также и холод оказывают влияние на качество сна, в связи с чем повышение или понижение температуры воздуха негативным образом сказывается на состоянии сна.

Медик добавил, что оптимальной считается температура в спальне примерно +18-20 ℃. Также следует поддерживать еще влажность в оптимальных пределах на уровне 40-70%.

По его мнению, в жаркие дни необходимо зашторивать окна, тем самым ограничить нагревание комнаты в того места, где человек спит. При отсутствии кондиционера стоит использовать различные ткани, простыни, которые смачиваются и укладываются на окна, на батарею — это элемент охлаждения пространства.

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